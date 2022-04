Hier soir, les Français votaient pour élire leur nouveau président de la République pour les cinq prochaines années. Et c’est le président sortant, Emmanuel Macron qui a été réélu. Mais comme à chaque élection, des votants ont décidé de voter pour aucun des candidats, plaçant des noms de personnalités dans l’urne.

Lors du premier tour, on avait eu des votes pour Thomas Pesquet ou encore Karim Benzema. Le second tour n’a pas dérogé à la règle. Aux Ulys, deux footballeurs ont eu les faveurs d’un vote. Comme l’a dévoilé le maire de la commune de l’Essonne – Clovis Cassan – sur son compte twitter, Zinedine Zidane et Kylian Mbappé ont reçu un vote. Un geste sympathique qui n’aura aucune conséquence – évidemment – sur l’élection. Ces deux bulletins ont été comptabilisés comme nuls.