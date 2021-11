Rabesandratana évoque l’identité parisienne chez les Bleus

L’Équipe de France rencontre ce soir le Kazakhstan dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le calcul est simple : Si les Bleus remportent ce match, contre des modestes Kazakhs qui n’ont pas gagné une seule fois en 2021, alors ils seront qualifiés pour le Mondial et pourront défendre leur titre. Dans son habituel billet d’humeur, le consultant pour France Bleu Paris Éric Rabesandratana a mis en avant l’identité des joueurs du PSG dans cette sélection.

« Ce soir l’équipe de France affronte le Kazakhstan dans le plus beau stade d’Europe, le Parc des Princes ! Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Kylian Mbappé ! Le seul joueur du PSG présent ce soir. Enfin il ne sera pas complètement seul puisqu’il sera accompagné par d’autres vieilles connaissances qui seront à ses côtés, Adrien Rabiot et Moussa Diaby, qui renforceront l’identité du PSG en équipe de France et pallier l’absence de Presnel Kilmpembe qui est blessé. »