Revue de Presse PSG : Angers, leader L1, Lee Kang-In…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 10 novembre 2024. La victoire facile face à l’Angers SCO (2-4), les Parisiens leaders incontestés en championnat, la belle performance de Lee Kang-In…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4) ce samedi soir. Après une première période de haut vol avec quatre réalisations, les joueurs de Luis Enrique ont baissé de pied en seconde période avec deux buts encaissés dans le temps additionnel. Les Rouge & Bleu confirment leur domination en championnat de France avec six points d’avance sur leur dauphin monégasque avant la trêve internationale. Face à des Angevins méconnaissables en première période, « le champion de France n’en demandait pas tant mais il ne s’est pas fait prier pour donner la leçon. » Malgré cinq changements dans le onze de départ par rapport au match de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, le club parisien « a pris ce 6e match en trois semaines avec le sérieux et l’engagement réclamés par son entraîneur. » D’entrée de jeu, les Rouge & Bleu se sont montrés agressifs avec un pressing constant.

Lee Kang-In a inscrit un doublé pour lancer le festival offensif parisien. Il a été suivi dans la foulée par Bradley Barcola, également auteur de deux buts et qui conforte encore un peu plus sa place de meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. « L’ancien Lyonnais, toujours fanny en Ligue des champions cette saison, symbolise le double visage de ce PSG 2024-2025, impuissant à trouver la faille devant les buts sur la scène européenne et par moment si facile sur les pelouses du Championnat de France. » Les joueurs de Luis Enrique auraient même pu accroître leur avance avec plusieurs occasions non-converties. À la pause, le technicien espagnol a pu faire souffler les organismes en faisant sortir Bradley Barcola à la pause puis Achraf Hakimi et Warren Zaire-Emery par la suite. Avec ce succès, le PSG enchaîne son 30e match sans défaite en Ligue 1 à l’extérieur (23 victoires, 7 nuls). « Alors que ses poursuivants perdent des plumes à tour de rôle, Monaco la semaine dernière, l’OM ce week-end, lui poursuit son rythme diabolique. En attendant des heures meilleures en Coupe d’Europe et de pouvoir enfin afficher un seul et même visage sur toutes les scènes où il se produit », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur la performance de Lee Kang-In. Le Sud-Coréen confirme son bon début de saison en Ligue 1. Avec un doublé, il devient le deuxième meilleur buteur du PSG et le quatrième de L1. Il confirme sa bonne forme en Ligue 1 avec 6 buts à son compteur et son premier doublé en France depuis son arrivée. Il a déjà inscrit plus de buts que la saison passée (5 réalisations). Dans cette soirée à Angers, l’international sud-coréen a également délivré une passe décisive sur le deuxième but de Bradley Barcola. « De quoi ponctuer une première période complète. Par son activité, ses dribbles et sa justesse technique, Lee a fait beaucoup de mal à la défense angevine, incapable de trouver des solutions quand il venait faire ses appels dans l’axe et qu’Achraf Hakimi prenait le couloir droit. » Malgré une seconde période plus laborieuse, Lee Kang-In a réussi une prestation réussie dans son global. Utilisé à plusieurs postes, le joueur de 23 ans incarne parfaitement la polyvalence désirée par Luis Enrique. Mais, il devra également réitérer ce type de performances en Ligue des champions. Depuis son arrivée, il a seulement inscrit 1 but en 14 rencontres de C1. Il sera désormais attendu au tournant dans la reine des compétitions.

De son côté, Le Parisien revient également sur ce succès parisien face à Angers (2-4). Au terme d’un succès sans difficulté, les champions de France se sont bien repris après le revers en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid (1-2). « Puisque c’était loin d’être une évidence, Paris pourra au moins se réjouir de cela, d’avoir levé les doutes, de plus en plus prégnants, sur les matériaux composants le caractère et l’orgueil. Angers, ce n’est certes pas Madrid mais quatre jours après la douche froide européenne et la victoire de l’Atlético au Parc des Princes (1-2), le leader de Ligue 1 n’a cette fois pas donné le bâton pour se faire battre, ni par la critique, ni par son adversaire. » Cette fois-ci, les Parisiens ont su se montrer efficaces dans les deux surfaces, au moins jusqu’au temps additionnel. Avec une possession frôlant les 90% en première période, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas été stériles face au but adverse.

Le trio offensif, Lee-Asensio-Barcola, s’est donné à coeur joie en étant tous impliqués dans les buts. Le Sud-Coréen a inscrit son premier doublé sous le maillot parisien. L’Espagnol, lui, a délivré trois passes décisives dans cette rencontre, « une première pour lui en championnat depuis 2015. » Enfin, Bradley Barcola a aussi été l’auteur d’un double et porte son total à 10 buts en Ligue 1. Mais, comme trop souvent, le PSG n’a pas été capable de performer sur l’ensemble d’un match. Dans une seconde période moins aboutie, le leader du championnat a craqué à deux reprises dans le temps additionnel. « Deux buts concédés dans le temps additionnel qui disent que ce Paris n’est pas totalement exempt de tous reproches même dans des soirs de balade de santé. Pas incassable non plus dès lors qu’il se relâche et oublie de mettre les ingrédients qu’impose son statut de leader et de chef de file du football tricolore. » Mais le plus important, le PSG a su se relever après cette défaite cruelle en C1 et a montré sa domination sur la scène nationale. Désormais, il faudra réitérer cela sur la scène européenne, « la seule, pour l’heure, sur laquelle Paris joue encore les figurants et entretient malgré lui le suspense. »