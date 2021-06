Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 25 juin 2021:

Georginio Wijnaldum, capitaine des Pays-Bas et recrue parisienne, qui a demandé de l’aide à l’UEFA en cas d’insultes racistes. Comme le relève l’AFP. Les propos du joueur alors que les Pays-Bas affronteront la République tchèque à la Puskas Arena de Budapest, dimanche : “J’y ai réfléchi : tu joues en Hongrie, tu fais quoi si ça arrive ? Et si les supporters adverses le faisaient exprès parce qu’ils savent que tu vas quitter la pelouse et qu’ils pourraient avoir match gagné ? C’est à l’UEFA de prendre cette décision (d’interrompre le match) , pas aux joueurs. Elle doit dire : “Ce n’est pas possible, on ne peut pas accepter cela.” Elle doit se rendre compte que si elle ne le fait pas, elle fait reposer une grande responsabilité sur les joueurs.” L’Equipe remarque que “par le passé, Wijnaldum avait annoncé qu’il serait capable de quitter le terrain si cette situation lui arrivait.” Par ailleurs, “le capitaine a confirmé qu’il porterait pour cette rencontre un brassard arc-en-ciel siglé du message «One Love», alors que la récente loi hostile aux droits homosexuels votée par le Parlement hongrois agite l’Euro depuis plusieurs jours.”

L’Italie prépare son 8e de finale contre l’Autriche. Marco Verratti sera-t-il titulaire ? “Ces derniers jours, Mancini a essayé les deux options au milieu, Locatelli et Verratti, explique le journal sportif. Le premier a disputé les deux premiers matches et marqué un doublé contre la Suisse (3-0), le second, de retour de blessure, a joué le troisième (1-0 contre le pays de Galles) et a été très bon lui aussi. Hier, le Parisien semblait tenir la corde. Pour le reste, l’équipe devrait ressembler beaucoup à celle qui a battu la Suisse, avec Acerbi qui remplacerait Chiellini en charnière, et Di Lorenzo à droite, à la place d’un Florenzi convalescent.”

Quant à l’équipe de France, si Lucas Hernandez doit déclarer forfait contre la Suisse, et puisque Lucas Digne est indisponible, il faudra bricoler au poste de latéral gauche. Presnel Kimpembe est une option (avec l’incorporation de Lenglet dans l’axe), pense L’Equipe. A moins qu’Adrien Rabiot (qui a des douleurs à la cheville) poursuive l’intérim débuté face au Portugal. Sinon il y a Léo Dubois qui pourrait dépanner.

La LFP dévoilera le calendrier de la Ligue 1 Uber Eats aujourd’hui, à midi. Beaucoup de dates importantes ont déjà fuité dans la presse. Le PSG débutera la saison à Troyes, rapporte Le Parisien. Le 14 ou le 15 août il devrait y avoir du public au Parc des Princes pour le PSG / Racing Strasbourg. Puis ce sera Brest et Reims en déplacement avant la réception du promu Clermont, puis de Lyon. Le PSG finira la saison à domicile contre Metz le 21 mai 2022. Avec un dixième titre de champion de France, espérons le. Le Trophée des champions face à Lille à Tel-Aviv doit se jouer le 1er aout (diffusion : Amazon Prime Vidéo).

Les affiches de L1 pour le PSG