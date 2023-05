Rupture consommée entre Mourinho et Tiago Pinto (DS AS Roma) ?

Cet été, le PSG devrait changer d’entraîneur. La piste la plus chaude se nomme José Mourinho. Avec son directeur sportif, Tiago, les relations ne seraient plus au beau fixe et un départ du Special One serait de plus en plus probable.

Malgré un titre de champion de France en approche, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraîneur du PSG la saison prochaine, même s’il a encore un an de contrat. Depuis plusieurs semaines, le nom de José Mourinho est avancé comme possible remplaçant du coach français. Même s’il a encore un an de contrat à l’AS Roma, le Portugais devrait quitter le club romain à l’issue de la saison.

Le Real également une destination possible

Dans son édition du jour, Il Messagero explique que la rupture est consommée entre José Mourinho et son directeur sportif, Tiago Pinto. Le Special One se rapprocherait d’un départ de l’AS Roma. Avant cela, il aura comme objectif de remporter l‘Europa League face au FC Séville. Comme possible destination, il y a le PSG mais également l’un de ses anciens clubs, le Real Madrid. Mais cette possibilité ne s’ouvrira que si Carlo Ancelotti quitte le club madrilène, ce qui ne serait actuellement pas dans les plans des dirigeants espagnols.

