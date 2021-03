La question des notes est toujours un sujet sensible. Après le match aller au Camp Nou entre le FC Barcelone et le PSG (1-4), Le Parisien avait attribué un 10/10 à Kylian Mbappé. Cette semaine, au terme du match retour au Parc des Princes, Keylor Navas a reçu un 9/10 malgré ses exploits à répétition (9 arrêts). Interrogé sur RTL sur cette différence d’évaluation, le journaliste Dominique Séverac a eu des regrets. “On a mis 9/10 à Navas, et ce n’est pas normal, on aurait dû mettre 10/10. Qu’est-ce qu’on peut lui reprocher ? D’avoir encaissé un but ? C’est un but venu d’ailleurs”, a commenté le journaliste du Parisien. “Il n’y a pas que la note de la perfection, il y a la note émotionnelle. Un match comme ça, en Ligue des champions, à ce moment de la saison, avec le PSG qui est fragile, avec son passé qui remonte. C’est ça une note, artistique, émotionnelle. On n’est pas là pour décortiquer, on n’est pas la VAR, notre note elle est humaine ! Et humainement, il méritait un 10/10 !”