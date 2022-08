Ce dimanche, le PSG avait rendez-vous avec sa toute première échéance de l’exercice 2022-2023 en marge du Trophée des Champions face au FC Nantes. Un match dominé de la tête et des épaules par les hommes de Christophe Galtier, victoire sans appel sur le score fleuve de 4-0. Face à des Rouge et Bleu portés par un duo Neymar / Messi des plus flamboyants, les Canaris n’ont pas pu rivaliser.

« Je pense qu’il n’y avait pas photo »

C’est notamment le sens du message véhiculé par Moussa Sissoko au micro de L’Equipe du Soir. L’international tricolore, de retour dans l’Hexagone après dix ans passés en Angleterre, a vu des Parisiens tout simplement inarrêtables : « Le PSG de Christophe Galtier est différent ? Différent non. Je les ai souvent regardé et quand ils ont envie de jouer, qu’ils sont en forme et qu’ils ont tous l’objectif commun de réussir et de gagner, ils sont inarrêtables. C’était le cas ce dimanche. Je pense qu’il n’y avait pas photo. On a beaucoup souffert et il faut l’accepter. »