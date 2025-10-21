Trapp : « Je n’ai pas forcément été surpris de voir Pacho à un tel niveau au PSG »

Kevin Trapp a côtoyé Willian Pacho pendant un an à l’Eintracht Francfort. L’ancien gardien du PSG n’a pas tari d’éloges sur le défenseur central équatorien.

Arrivé au PSG durant l’été 2024 dans l’anonymat le plus complet, Willian Pacho s’est très vite fait un nom au sein de l’effectif du PSG. Il a été un titulaire indiscutable dans la défense du PSG et a été performant à chaque match du club de la capitale. L’intéressé est devenu l’un des meilleurs défenseurs du monde. Kevin Trapp, qui l’a côtoyé durant la saison 2023-2024 à L’Eintracht Francfort, a expliqué ne pas être surpris par les performances de son ancien coéquipier au PSG.

« C’est définitivement quelqu’un que tu veux avoir dans le vestiaire »

« À son arrivée à Francfort, il ne parlait pas la langue, mais on aurait pu croire qu’il était là depuis des années ! C’est rare. Il est très ouvert et écoute beaucoup, souligne l’ancien gardien du PSG actuellement au Paris FC, dans une interview accordée au Parisien. C’est définitivement quelqu’un que tu veux avoir dans le vestiaire. Je n’ai pas forcément été surpris de le voir à un tel niveau avec Paris, mais je savais que jouer au PSG, c’était différent. Il s’est super vite adapté, comme chez nous, et ça a été une des clés pour la réussite en Ligue des champions. »