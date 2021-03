Leonardo – Juninho, relations cordiales (L’E)

Dimanche soir, le PSG se déplace à Lyon dans le cadre du choc de la 30e journée de Ligue 1. Les deux clubs ont un point commun, un directeur sportif brésilien. Leonardo (51 ans) pour le PSG et Juninho (46 ans) pour l’OL. À deux jours du match, l’Equipe fait un point sur leur relation. Et le quotidien sportif explique que cette dernière est cordiale. Leonardo et Juninho ont longuement échangé avant que le spécialiste des coups francs n’accepte de prendre le poste de directeur sportif de Lyon. “Le Lyonnais a questionné son aîné sur les ficelles du métier et ce dernier a pris plaisir à partager ses expériences et à conseiller celui qui deviendrait bientôt son rival en Ligue 1.” Juninho considère Leonardo comme un expert sur le poste de directeur sportif. Les deux hommes étaient sur le dossier Lucas Paqueta l’été dernier. Et dans ce dossier, c’est Juninho qui a gagné. Même si Leonardo a une relation privilégiée avec Paqueta, qu’il a fait venir au Milan en 2019, sa proposition d’attendre le mercato hivernal pour le faire venir à Paris a été dépassée par celle de Juninho de le faire signer dès l’été.