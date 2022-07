Adrien Rabiot sur les tablettes du PSG ?

Au Paris Saint-Germain, le secteur de jeu le plus à renforcer est sans aucun doute le milieu de terrain, et le nouveau board Rouge & Bleu l’a bien compris. Formé au PSG et véritable titi parisien, Adrien Rabiot plairait bien à Luis Campos et Christophe Galtier. Celui qui a quitté le club à l’été 2019 pour la Juventus Turin est à la tête d’un bilan assez mitigé en Italie. Aujourd’hui âgé de 27 ans, le gaucher est à un moment important de sa carrière et pourrait souhaiter plier bagage notamment avec la probable arrivée de Paul Pogba chez les turinois. C’est en ce sens que le média italien Il Corriere dello Sport nous apprend que la nouvelle direction sportive du PSG serait intéressé par l’idée de rapatrier l’international français. Leandro Paredes pourrait prendre part au deal toujours selon le média transalpin. Désireux de s’attacher les services de l’argentin, les Bianconeri pourrait intégrer Rabiot afin de faire baisser les indemnités de transfert à payer pour le numéro 8 parisien.

Les obstacles dans ce dossier

Avant de pouvoir faire mûrir l’idée de recruter Adrien Rabiot, le club de la capitale devra faire face à des obstacles. En premier, la concurrence. Mercato estival oblige, la concurrence sur le dossier est bien présente, et émanerait principalement de Premier League avec les intérêts de Manchester United et Chelsea. En plus de cela, le Paris Saint-Germain devra renouer le lien avec la maman et agent du joueur : Véronique Rabiot. Selon Il Corriere dello Sport, le PSG tend vers ce sens et est désireux de « faire la paix » avec le clan du joueur. En effet, au moment de quitter son club formateur, les choses ne s’étaient pas passées convenablement.