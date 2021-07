Bild : “Il ne manque plus que Messi et Ronaldo au PSG”

Pays après pays, journal après journal, le même constat : le PSG est en train de marquer les esprits avec son mercato XXL qualitativement (Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos recrutés). “Paris nous bricole une sélection mondiale et veut absolument gagner la coupe aux grandes oreilles. Il ne manque plus que Messi et Ronaldo”, écrit avec un peu d’ironie le quotidien Bild en Allemagne. Mais pas complètement puisque la star argentine est libre contractuellement et le Portugais pas très épanoui à la Juventus. “Apparemment, l’argent n’a pas d’importance. Le propriétaire du PSG a injecté un peu moins de 1,39 milliard (!) d’euros dans le club depuis le rachat en 2011″, peut-on lire. “Le PSG a assuré à la DNCG, le régulateur financier du football français, qu’il souhaitait vendre des joueurs pour au moins 150 millions d’euros cet été.” Le verbe souhaiter ayant son importance dans la formule. Le PSG est parti pour avoir un effectif de rêve en 2021-2022.