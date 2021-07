Micoud : “Ramos va apporter du caractère au PSG”

Le PSG réalise un mercato XXL. Après avoir officialisé la signature, libre de tout contrat, de Georginio Wijnaldum, le vice-champion de France est proche de faire signer Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Pour Johan Micoud, ce dernier apportera du caractère au PSG.

“On pointe souvent du doigt le PSG sur son manque de caractère. Et si Sergio Ramos n’amène pas ça dans cette équipe. C’est sûr qu’il a vécu une saison difficile la saison dernière mais cela ne veut pas dire que sa carrière est finie. On a dit que Chelsea a fait un super coup avec Thiago Silva, qui est arrivé libre, et qui pouvait peut-être amener quelque chose. Sergio Ramos, c’est quand même le top, l’un des meilleurs défenseurs au monde, qui a gagné énormément de titres, salue Micoud dans l’EDS. C’est, je pense, ce qui manque aujourd’hui au PSG pour insuffler un nouvel élan.“