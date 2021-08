Ce n’est pas une première, le PSG a souffert défensivement sur son côté gauche contre le Stade Brestois. S’il s’en est sorti victorieux 4-2, le club de la capitale va bien devoir se pencher sur le sujet. D’autant plus que le n°1 au poste, Juan Bernat, va sortir d’une année sans compétition… Le journaliste Nabil Djellit demande des actes.

“Ce côté gauche, ça fait pas mal de temps que ça traîne du côté du PSG. Diallo, il n’est pas totalement fautif parce que ce n’est pas forcément son poste. En Ligue des champions, face à Manchester City, c’est par ce côté là qu’ils se sont fait sortir. Dans l’axe, quand Marquinhos va revenir, ce sera une autre nouba. Si Sergio Ramos revient à son niveau, on n’en parle même pas. Mais ce côté gauche là par rapport à la qualité aux autres postes, il pose question…“ a commenté Nabil Djellit lors de l’EDS. “Au dessus ça ne défend pas comme à l’Atalanta… Il n’y a pas les efforts, donc ce côté gauche est encore plus en péril. Comment on le renforce ? C’est le travail du monsieur là, il s’appelle Pochettino. A 9M€ par an il peut dire à un gars de défendre un peu plus non ? Ils sont payés très cher pour manager des F1. C’est son boulot ! On a compris pourquoi Brest s’est mis à jouer que de ce côté là.“