Le PSG s’est imposé 4-2 à Brest avec un quatrième but inscrit à la 90e minute par Angel Di Maria. Une troisième victoire en trois matches de Ligue 1 malgré de nombreuses absences marquantes. Avec 74% de possession de balle, Paris a largement dominé mais s’est fait peur quelques minutes. S’en est-il bien sorti ? Non, répond le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago.

“On ne peut pas dire que le PSG s’en sort bien à Brest… Ils sont au-dessus, ils font un peu ce qu’ils veulent. Je n’ai pas eu l’impression qu’ils pouvaient concéder deux points”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “On est souvent accusés d’être trop sévères avec le PSG. Ils encaissent des buts. Mais là, factuellement, il manque deux défenseurs centraux parmi les meilleurs au monde. Il y a au moins quatre joueurs qui vont rentrer titulaires dans l’équipe. Après, on peut se projeter et se poser des questions. Hakimi dans une défense à quatre, je m’interroge, même si je l’adore et je te trouve fantastique avec le ballon. Est-ce qu’il tiendra en Ligue des champions ? Je ne suis pas sûr. On sait que Mbappé, Neymar et Messi ne seront jamais les plus grands défenseurs du monde. Tu peux avoir un petit doute sur la qualité défensive de cette équipe. Pochettino ? On nous parle de ses principes, la préparation physique, le truc, le machin… C’est pour ça que Lionel Messi est à Barcelone ce week-end, pour vomir chez lui (rires). Vous pensez vraiment que sur la préparation physique Mauricio Pochettino a été dire à Lionel Messi : “écoute coco, avec moi ça se passe comme ça, tu vas transpirer mon gars, tu iras jouer dans trois semaines ou un mois” ? Je pense qu’il est allé voir Lionel Messi et qu’il lui a dit : “comment on fait ?” Avec des joueurs comme ça et le PSG, c’est compliqué d’être l’entraîneur… Du coup je suis un peu moins désagréable avec les entraîneurs du PSG puisque pas un n’y arrive, le pouvoir est aux joueurs dans ce club. C’est très complexe.”