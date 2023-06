Donnarumma espère que Galtier restera sur le banc du PSG

Ce soir, les joueurs du PSG n’avait pas la tête à la fête malgré la remise du trophée de champion de France. Toutes les pensées étaient tournées vers Sergio Rico, victime d’un grave accident la semaine dernière et actuellement dans un état grave mais stable. Gianluigi Donnarumma, à l’issue de la défaite contre Clermont (2-3) a eu un mot pour sa doublure.

« Nous sommes tous avec Sergio Rico »

« Aujourd’hui, il manque un joueur, Sergio Rico. Nous sommes tous avec lui. Nous espérons qu’il reviendra avec nous bientôt. C’est un grand ami. Espérons qu’avec la force qu’on lui a envoyé, il va revenir très prochainement, espère le numéro 99 du PSG au micro de Canal Plus Sport 360. Les départs de Messi et Ramos ? Ce sont deux grands joueurs, des joueurs qui ont marqué l’histoire. C’est un grand honneur d’avoir pu jouer avec eux. Ce sont deux légendes et on leur souhaite le meilleur pour la suite. »

« Il peut donner beaucoup au club »

Gianluigi Donnarumma qui a enfin évoqué l’avenir de son coach, Christophe Galtier, qu’il aimerait voir rester. « On demande beaucoup au coach, c’est un bon groupe et nous sommes tous avec lui. On ne sait rien pour la suite, espérons qu’il continuera pour la suite car il peut donner beaucoup au club. » En zone mixte, il a persisté. « Ce n’est pas une question à laquelle je peux répondre. J’espère qu’il pourra rester avec nous car c’est un grand manager qui a encore beaucoup à montrer. Il y a eu beaucoup de choses compliquées cette saison pour nous. »

