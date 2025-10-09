Féminines – Le PSG sèchement battu pour son entrée en lice en UWCL

Opposées à Wolfsburg pour leurs débuts en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG ont sombré en Allemagne avec une lourde défaite (4-0).

Pour leur entrée en lice dans cette phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG se déplaçaient sur la pelouse de VfL Wolfsburg dans le cadre de cette première journée de la phase de ligue. Et les Parisiennes ont vécu une soirée très difficile.

Des Parisiennes maladroites face au but

Malgré une ambition affichée dans le jeu avec le 3-5-2 aligné par Paulo César, les Parisiennes ont rapidement pris un coup sur la tête avec un but contre son camp de la malheureuse Jackie Groenen sur un corner (1-0, 7e). Dans la foulée, la gardienne Mary Earps a réalisé une parade déterminante pour laisser un peu d’espoir à la formation francilienne (15e). Puis, les Rouge & Bleu sont parvenus à se créer quelques occasions par Jennifer Echegini (29e, 31e) sans parvenir à les concrétiser. Une belle opportunité manquée car juste avant la pause, Wolfsburg doublait la mise par Ella Peddemors, profitant d’une nouvelle erreur de Jackie Groenen (2-0, 42e).

Au retour des vestiaires, les Féminines du PSG ont affiché un visage plus conquérant mais, une nouvelle fois, elles ont pêché dans le dernier geste à l’image des nombreuses occasions gâchées par Merveille Kanjinga (52e, 55e, 59e, 73e). En face, le club allemand s’est montré impitoyable et a alourdi la marque dans le temps additionnel, tout d’abord par Alexandra Popp (3-0, 90e) puis sur un penalty concédé par Elisa De Almeida et transformé par Janina Minge (4-0, 90’+4). Malgré 16 tirs dans cette rencontre (pour 2.12 expected goals), les Féminines du PSG se sont montrés trop imprécises dans la finition pour espérer renverser cette rencontre. Onze jours après l’humiliation subie face à l’OL Lyonnes (6-1) en Arkema Première Ligue, l’équipe de Paulo César devra se remettre d’une nouvelle déconvenue avant la réception du Real Madrid la semaine prochaine.

Le XI du PSG : Earps – De Almeida, Gaetino, Mbock – Ajibade (Graziani, 90e), Echegini (Jourde, 79e), Groenen (Diakité, 79e), Karchaoui (c), Carmona – Leuchter (Elimbi Gilbert, 46e), Kanjinga (Morissaint, 85e)