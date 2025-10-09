Revue de Presse PSG : Basket, NBA, centre de formation…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 octobre 2025. La tentation du PSG pour intégrer la NBA Europe, quelques crispations au sein de l’académie du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la tentation du PSG pour intégrer la NBA Europe dans les années à venir. Il y a quelques jours, le président de la NBA Europe, George Aivazoglou, a confirmé son intérêt d’une création d’une ligue « au plus tôt en octobre 2027 », dans un format à 16 dont 12 membres permanents. Et le nom du PSG a rapidement été évoqué. « Le vainqueur de la Ligue des champions de football s’active en coulisse. Mais le dossier est complexe, avec au centre du jeu le trublion Paris Basketball, qui a rallumé la flamme du basket dans la capitale et ne compte pas rester sur le bord du chemin. » Pourtant, un lien existe bien entre le PSG et la NBA. Selon L’E, les discussions sont menées par QSI, avec une implication personnelle du président Nasser al-Khelaïfi. Un porte parole l’avait notamment confirmé en mars 2025, mais depuis silence radio. « L’investissement de QSI – seul ou avec des partenaires – dépendra du ticket d’entrée (300 ? 500 millions de dollars) mais aussi de ce qui est vendu : la propriété de la franchise à 100% ? Des parts de la future ligue ? Avec quels bénéfices et quelles restrictions ? Tout reste ouvert même de se retrouver en concurrence avec d’autres entités. » Mais le PSG a de beaux atouts avec la présence de Kevin Durant comme actionnaire minoritaire et son contrat avec la marque Jordan Brandt.

Aujourd’hui, l’option qui fait le plus de bruit serait d’absorber le Paris Basketball. Mais en quelques années, l’équipe parisienne a réussi à se faire un nom en Betclic Elite, en remportant notamment le dernier championnat. Le duo d’investisseurs américains David Kahn – Eric Schwartz a permis à cette formation de prendre une autre dimension. Le dernier cité aurait notamment injecté 25M€, avec ses actionnaires, depuis la création du club. Il n’abandonnera pas son projet aussi facilement. Le Paris Basketball est aussi soutenu par cinq collectivités d’Île-de-France. De plus, le naming de son stade, l’Adidas Arena, pose problème, le PSG étant sous pavillon Nike. « Un dossier inflammable, donc, sur lequel David Kahn, l’homme qui a réveillé l’âme basket de la capitale, refuse depuis des mois de s’exprimer. Une alternative verrait la naissance de deux franchises parisiennes. »

Le quotidien sportif évoque aussi quelques crispations au sein de l’académie du PSG. Quelques conflits minent le bon fonctionnement du centre de Poissy. « Bafodé Diakhaby, responsable de la préformation, est en arrêt de travail depuis plusieurs semaines après une saison dernière vécue difficilement. » Les relations avec Yohan Cabaye, directeur sportif du centre de formation, ne sont pas fluides. L’ancien Parisien a aussi un différend avec Pierre Reynaud, le responsable du recrutement des jeunes. Ce dernier, aussi en arrêt maladie, est une figure historique de la formation parisienne ayant notamment contribué à la signature de plusieurs Titis (Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Mike Maignan, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot ou encore Alphonse Areola). Un autre recruteur de renom a aussi décidé de quitter le club après plus de deux décennies de collaboration. « Cabaye semble ne plus être en adéquation avec leurs méthodes de travail. Mais on ne sait pas exactement quelles sont ses orientations », rapporte une source interne.

Certains éducateurs se plaignent aussi du manque de personnels dans un club de cette dimension. Nommé directeur technique du centre de formation l’été dernier, Mathieu Le Scornet, anime parfois quelques séances d’entraînement pour combler les absences. « Contacté, le PSG nous a fait savoir qu’il ne souhaitait ‘pas faire de commentaire sur ses salariés en arrêt de travail’. ‘Le club est particulièrement attentif à la santé mentale, physique et au bien-être de ses salariés’, nous a-t-il confié. Sur le manque d’entraîneurs dans certaines catégories, le PSG ajoute qu’il ‘peut y avoir des postes vacants à cause des arrêts de travail et [qu’il] travaille activement pour trouver des remplaçants mais qu’il n’y a pas un catalogue de personnes avec les compétences et l’expertise demandées pour ces fonctions’. Avant de conclure : ‘Le centre de formation est bien structuré et organisé et il atteint sa vitesse de croisière.‘ »

À lire aussi : Basket – Le patron de la NBA Europe confirme son intérêt pour le PSG

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.