PSG : Le club condamné à payer une partie du redressement fiscal de Gianluigi Buffon

Lors de la saison 2018 / 2019, le PSG a recruté la légende Gianluigi Buffon. Si sur le plan sportif l’Italien n’a pas convaincu, le retraité d’aujourd’hui 47 ans a laissé au club de la capitale un caillou dans la chaussure.

A l’occasion de son passage au Paris Saint-Germain entre 2018 et 2019, Gianluigi Buffon a été la cible de la justice française pour un redressement fiscal à hauteur de 1,2 millions d’euros. Une décision tombée en 2021 pour laquelle le club de la capitale était concerné pour une part s’élevant à 250 000 euros. Après avoir fait appel, le PSG se voit aujourd’hui contraint par la justice française à régler cette somme. Par ailleurs, Gianluigi Buffon espérait 25 000 euros de dommages et intérêts pour « résistance abusive », en vain.