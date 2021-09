Le groupe du PSG face au FC Metz

Ce soir à 21 heures (Canal Plus Sport), le PSG voudra poursuivre sa série de victoires face au FC Metz, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Vainqueur de ses six premiers matches en championnat, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge (20e, 3 nuls et 3 défaites). Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de Leo Messi, victime d’une contusion osseuse au niveau du genou gauche. Comme lors des précédentes semaines, Sergio Ramos (préparation individuelle) et Marco Verratti (reprise) sont forfaits. Et pour cette rencontre face aux Grenats, l’entraîneur parisien a convoqué un groupe de 22 joueurs.

Le groupe du PSG

Le groupe du PSG (22 joueurs) : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico (3) – Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Thilo Kehrer (6) – Danilo Pereira, Ander Herrera, Leando Paredes, Eric Junior Dina-Ebimbe, Gana Gueye, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Rafinha, Bitumazala (10) – Angel Di Maria, Neymar, Mauro Icardi , Kylian Mbappé (4)