Revue de Presse PSG : équipe de France, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 23 mars 2025. L’équipe de France devra renverser la Croatie en quart de finale retour de Ligue des Nations, Ousmane Dembélé seul Parisien titulaire chez les Bleus…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque ce quart de finale retour de Ligue des Nations entre la France et la Croatie au Stade de France ce dimanche soir (20h45 sur TF1). Après une confrontation aller complètement ratée à Split, les Bleus devront renverser la tendance devant leur public afin de se qualifier pour le Final Four de la compétition en juin prochain. Il faudra rééditer la performance de novembre 2013 avec cette soirée inoubliable face à l’Ukraine (victoire 3-0 au retour, après une défaite 2-0 à l’aller). Mais plus que la défaite en Croatie, c’est surtout le contenu du match qui pose question, notamment cette première période complètement ratée. « Elle a rouvert dans l’instant tous les débats, les moins constructifs et les plus vains, ébréchant presque la théorie de l’apaisement autour de Didier Deschamps après l’annonce de son départ en 2026. Mais peu de défaites bleues apportent de la mesure : les excès viennent de la rareté des rendez-vous, du sentiment que l’on devrait voir le meilleur du football, de l’écart entre ce désir et la réalité, de la déception que les bonnes périodes des joueurs offensifs en club débouchent sur une expression collective aussi peu intéressante en sélection. »

L’urgence actuelle est de retrouver un élan collectif. « C’est une équipe qui a besoin de semer de la joie, de réussir sa remontée, ce soir, et d’être toujours une prétendante à la victoire dès qu’une grande compétition s’approche. » Une nouvelle fois, Ousmane Dembélé devrait être le seul joueur du PSG titulaire pour cette rencontre face aux Croates. Le numéro 10 des Rouge & Bleu est pressenti pour évoluer au poste de faux numéro 9. Les autres Parisiens, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Bradley Barcola, devraient débuter sur le banc. Une qualification pour le Final Four de Ligue des Nations aura également un impact sur les éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Si la France se qualifie, elle sera placée dans le groupe de l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan et entamera ses qualifications en septembre prochain. En revanche, en cas d’élimination, les Bleus iront dans le groupe de cinq avec la Tchéquie, le Monténégro, les Îles Féroé et Gibraltar et débuteront leur campagne en juin.

De son côté, Le Parisien met également en avant ce quart de finale retour de Ligue des Nations entre la France et la Croatie. Trois jours après la prestation manquée à Split, les Français devront réaliser un grand match pour accéder au Final Four de la compétition en juin prochain. « Les Bleus peuvent se fâcher et donner à ce France – Croatie des airs de révolte dans un Stade de France que l’on aimerait incandescent, revenu douze ans plus tôt dans l’effervescence d’un France – Ukraine entré dans la légende. » Pour réaliser cela, Didier Deschamps sera dans l’obligation d’apporter des changements dans son onze de départ, notamment après les prestations manquées d’Ibrahim Konaté, Mattéo Guendouzi et Randal Kolo Muani. Les Bleus devront aussi retrouver un Kylian Mbappé buteur, ce qui n’est plus arrivé depuis le 25 juin dernier et un penalty contre la Pologne (1-1) lors de l’Euro. Mais surtout, les Tricolores doivent régler leurs nombreux problèmes défensifs constatés en Croatie il y a trois jours, avec des placements aléatoires, un marquage lâche et un manque d’agressivité flagrant dans les duels.

Le XI probable de la France (L’Equipe / Le Parisien) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – M.Koné, Tchouaméni, Camavinga – Olise, Dembélé, Mbappé (c)