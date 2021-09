Laporte : « On a fait un bon match, il nous a manqué le but »

Manchester City n’a pas démérité ce soir sur la pelouse du Parc des Princes mais s’est incliné contre le PSG (2-0) pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Aymeric Laporte, le défenseur central des Citizens, a regretté le manque de réalisme de son équipe.

« On a fait un bon match, il nous a manqué le but. Eux l’ont mis, regrette l’international espagnol pour RMC Sport. Le plus important c’est de marquer. Paris l’a fait sur très peu d’occasions et ils ont gagné le match. On n’aborde pas le match de manière différente (en jouant face à Neymar, Messi, ndlr). On joue régulièrement de très grands joueurs mais on savait que cela pouvait arriver. On n’a pas réussi à marquer. Mon altercation avec Neymar ? C’est répétitif, je ne comprends pas pourquoi les défenseurs sont plus sanctionnés que les attaquants. Il n’y a que moi qui prends un carton jaune.«