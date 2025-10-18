LdC – Zaïre-Emery titulaire face au Bayer Leverkusen ?

En grande forme lors du match nul contre le RC Strasbourg ce vendredi (3-3), le milieu du PSG, Warren Zaïre-Emery, pourrait enchaîner une nouvelle titularisation mardi face au Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Capitaine lors du match spectaculaire face au RC Strasbourg ce vendredi soir en ouverture de la 8e journée de Ligue 1, Warren Zaïre-Emery retrouve une bonne forme. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique et le PSG dans ce marathon de matchs jusqu’à la prochaine trêve internationale. Redescendu avec l’équipe de France Espoirs, le milieu de 19 ans a retrouvé des couleurs. Face au RCSA, sa percussion et ses prises de balle ont rappelé sa meilleure période du début de l’ère Luis Enrique.

Zaïre-Emery, joueur parisien le plus utilisé cette saison

Joueur le plus utilisé de la saison chez les Rouge & Bleu avec 765 minutes de jeu, devant Achraf Hakimi (744) et Vitinha (742), Warren Zaïre-Emery pourrait avoir l’occasion de confirme son retour en forme ce mardi en Ligue des champions. En effet, selon Le Parisien, le Titi devrait profiter de la blessure de João Neves et de l’incertitude autour de Fabian Ruiz pour enchaîner une deuxième titularisation de suite en C1 face au Bayer Leverkusen ce mardi (21h sur Canal Plus Foot). « Au Campus, le staff de Luis Enrique ne cache pas sa satisfaction quant à un élément qui se montre à l’écoute de tout le monde, des conseils du coach comme de ses partenaires. Qui grâce à un état d’esprit irréprochable ne renonce jamais. ‘C’est non seulement un bon joueur mais c’est aussi un bon garçon’, note-t-on en interne. »