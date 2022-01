En France, il n’était pas possible, contrairement à ses voisins européens, de faire signer un contrat d’une durée de cinq ans à un jeune dans le cadre de son premier bail professionnel. La durée maximale est ainsi plafonnée à trois ans. Une anomalie qui avait été pointé du doigt par Leonardo, directeur sportif du PSG. Et il se pourrait bien que cette règle change du tout au tout avec l’instauration de la loi sport qui devrait être mise en place au sein du football hexagonal.

Au sujet de ces fameux contrats, Leonardo déclairait : « Cela dépasse le cadre du PSG. Aujourd’hui, il y’a une règle qui stipule que tu es obligé de faire que 3 ans de contrat avec un gamin qui a 16 ans. À 19 ans, il est libre. Ce moment-là est le plus important pour un gamin pour voir s’il devient pro ou pas, s’il y a une vraie possibilité. Si tu le fais jouer dans l’équipe première, il commence à lui arriver beaucoup de choses. Parce que, aujourd’hui, le Français est prêt pour partir à 16, 17, 18, ans. Un Espagnol, un Anglais, un Allemand, un Italien, ils ne sont pas prêts pour partir, ils n’ont même pas dans leur tête l’idée de partir. Ça peut arriver oui, mais c’est beaucoup moins commun. »

En effet, c’est une excellente nouvelle qui vient tout juste de tomber, la nouvelle loi sport concernant les premiers contrats professionnels a été adoptée. Avec celle-ci, il sera maintenant possible d’offrir un bail sur une durée de cinq ans à de jeunes éléments issus des centres de formation des clubs français. Désormais, cette loi doit encore faire l’objet d’un consensus entre sénateurs et députés courant février avant d’entrer définitivement en rigueur.. En tout cas, avec ce pas fait en avant, cela pourrait permettre à des clubs comme le PSG de pouvoir plus aisément sécuriser l’avenir de ses jeunes talents et d’être un peu plus serein face aux avances insistantes faites par les écuries étrangères.