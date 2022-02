Le PSG très en forme sur les réseaux sociaux chinois

Le PSG est l’un des clubs de football les plus suivis dans le monde. Avec l’arrivée de QSI à sa tête en 2011, le club de la capitale a multiplié ses fans dans le monde entier. Sur les réseaux sociaux, les Rouge & Bleu ont récemment passé la barre des 150 millions de fans. Ils sont aussi très performants sur les réseaux sociaux chinois.

Dans un communiqué, le PSG s’est félicité de devenir le 4e club le plus performant sur les réseaux sociaux chinois selon l’indice de performance digital en Chine révélé par Mailman Football. Le club de la capitale a eu la plus forte progression de l’année avec un gain de trois places. Il devance désormais le Bayern Munich et le Real Madrid. Le PSG totalise près de 6 millions de fans sur les réseaux sociaux chinois, dont 2,2 millions sur Douyin.

« Le Paris Saint-Germain est ainsi le deuxième club sur Douyin en termes d’engagement (14,69M). Avec cette performance, le Club a pu accueillir 861K nouveaux adeptes sur son fil en 2021, signant la troisième croissance du nombre de fans la plus rapide. Sur Weibo, le Paris Saint-Germain a enregistré une augmentation de 60% du nombre de suiveurs après l’annonce du transfert de Lionel Messi. […]Le PSG assoit également son rayonnement sur les réseaux sociaux en Chine grâce à ses joueurs. Neymar Jr et Lionel Messi figurent ainsi sur le podium des joueurs les plus influents, dévoile le PSG dans son communiqué. L’étude relève d’ailleurs que le transfert de Messi a largement capté l’attention du public : « Le transfert de Messi a suscité davantage d’intérêt en ligne, avec 157 millions de vues pour le hashtag sur Douyin et le plus d’engagement sur le Weibo du joueur et celui de son club.«