L’hommage d’Ousmane Dembélé à Rolland Courbis

Ce lundi, Rolland Courbis nous a quittés à l’âge de 72 ans. Ousmane Dembélé a tenu à rendre hommage à l’homme qui a lancé sa carrière professionnelle à Rennes.

Ousmane Dembélé fait partie des meilleurs joueurs du monde, lui qui a raflé toutes les distinctions individuelles après son année 2025 exceptionnelle. L’international français avait été lancé dans le monde professionnel il y a dix ans. Rolland Courbis, coach du Stade Rennais à l’époque, lui avait offert ses premières minutes en professionnel le 6 novembre 2015. Il jouera finalement 29 matches avec son club formateur avant de rejoindre le Borussia Dortmund durant l’été 2016. Ce lundi, le numéro 10 du PSG a tenu à rendre hommage à Rolland Courbis, sur sa story Instagram, décédé ce lundi à l’âge de 72 ans.

« Je pense très fort à toi et à ta famille »

« Toutes mes condoléances. Je pense très fort à toi et à ta famille dans ce moment difficile. » De son côté, le PSG a aussi rendu hommage à l’ancien entraîneur et consultant pour RMC. « Le Paris Saint-Germain adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Rolland Courbis. Le Club salue la mémoire d’un entraîneur passionné et d’un consultant emblématique, qui aura marqué les esprits par sa personnalité et son amour du jeu. »