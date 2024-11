Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4) à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de conserver leur avance en tête du classement.

Si le PSG déçoit en Ligue des champions, en Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique confirment leur mainmise sur le championnat. Victorieux de l’Angers SCO (2-4) dans un match à deux visages, le club parisien a conservé ses six points d’avance en tête du championnat avant cette trêve internationale de novembre.

Et au lendemain de ce succès face au SCO, le site officiel du PSG a partagé quelques chiffres marquants. Les champions de France n’ont plus connu la défaite à l’extérieur en Ligue 1 depuis 30 matches (23 victoires, 7 défaites), soit la plus longue série dans l’Hexagone. « Il devient le 1er club du top 5 européen à atteindre ce cap depuis le SSC Naples (30 en Serie A en 2016-2018). » Le chiffre 30 est également le nombre de matches officiels sans défaite face au SCO (23 victoires et 7 matches nuls). La dernière défaite remonte à plus de 49 ans, soit le 12 janvier 1975 (1-3). « Une série record pour le club parisien. » Surtout, c’est le 17e succès consécutif toutes compétitions confondues contre Angers. Un record égalé avec celui du FC Nantes (de 2007 à 2019).

Au niveau des statistiques collectives, les Rouge & Bleu ont déjà inscrit 33 buts en 11 journées de Ligue 1, devenant la 3e équipe à atteindre ce total, après les PSG versions 2017-2018 (34) et 2018-2019 (39). Pour les performances individuelles, Bradley Barcola confirme sa bonne forme en L1. Double buteur hier soir, l’ancien Lyonnais porte son total à 10 réalisations en championnat cette saison, soit 1 de plus que lors de ses 3 premières saisons dans l’élite. Egalement double buteur, Lee Kang-In a inscrit 6 buts cette saison en Ligue 1, soit deux fois plus que lors de l’exercice précédent.