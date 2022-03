Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour le choc de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens auront pour objectif d’entamer une nouvelle série de victoires et de se préparer au mieux pour le 8e de finale retour face au Real Madrid quelques jours plus tard (9 mars). Et pour cette rencontre, le coach du PSG – Mauricio Pochettino (qui fête ses 50 ans aujourd’hui) – pourra compter sur Nuno Mendes, comme le rapporte Le Parisien.

Victime d’un coup sur le genou lors de la victoire face à l’AS Saint-Etienne (3-1) le week-end dernier, le latéral gauche avait dû céder sa place en fin de match et un léger doute subsistait pour sa participation au match de samedi. Finalement, l’international portugais a participé à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers ce mercredi. Le joueur de 19 ans « a retrouvé le groupe durant toute la séance ce mercredi, prenant par à l’intégralité des exercices sous les yeux de Leonardo », rapporte LP.

Concernant Achraf Hakimi, il s’est entraîné en salle ce mercredi. Le staff parisien surveille son évolution de près, après qu’il ait manqué le dernier match en raison d’une alerte à la cuisse. Il reste encore deux jours d’entraînement avant de prendre une décision pour sa présence ou non à l’Allianz Riviera. Touché aux adducteurs il y a deux semaines, Leandro Paredes « n’a pas touché le ballon avec ses coéquipiers. Il poursuit sa phase de récupération entre terrain et soins en salle », précise le quotidien francilien via son site internet. Enfin, Sergio Ramos n’a toujours pas repris la course.