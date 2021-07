Ouverture de la billetterie pour Strasbourg et Clermont

Le football a vécu à huis clos pendant presque un an et demi. Durant l’Euro, les supporters ont commencé à faire leur retour dans les stades, avec des jauges disparates selon les pays. Il y a deux semaines, Roxana Maracineanu – la Ministre déléguée aux sports – avait fait savoir qu’en France, il n’y aurait plus de jauges dans les stades. Mais les personnes qui veulent se rendre dans les enceintes devront présenter un pass sanitaire.

Le PSG, tout comme les autres équipes de Ligue 1 pourront donc à nouveau faire revenir les supporters dans les stades. Ce lundi, les Rouge & Bleu ont ouvert la billetterie pour les deux premiers matches de Ligue 1 au Parc des Princes contre Strasbourg (2e journée, le week-end du 14 août) et Clermont (5e journée, week-end du 11 septembre).