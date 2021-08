Penot : “Le coach ne fait pas ce qu’il veut au PSG”

Ce dimanche, le PSG s’est incliné pour son premier match officiel lors du Trophée des Champions face au LOSC (1-0). Après un match dominé mais insipide dans le jeu, de nombreux médias et consultants ont mis en cause le travail de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Hervé Penot ne veut pas spécialement parler du travail du coach argentin mais plutôt de sa capacité à pouvoir mettre en place ses idées au Paris Saint-Germain.

“Pochettino a-t-il les épaules pour ce PSG ? Ce qui me gêne dans cette question, c’est que ce sont souvent les joueurs qui permettent aux entraineurs d’avoir les épaules ! Parfois vous avez des groupes où vous n’avez pas d’idée préconçue sur ce que l’entraineur est capable de faire, et le groupe fait qu’il vous amène plus haut ! La différence avec le PSG, c’est le choix des joueurs… L’entraineur ne fait pas ce qu’il veut ! Tuchel en arrivant à Chelsea pouvait faire ce qu’il voulait. (…) Avec Paris c’est plus compliqué… Il va falloir maintenant savoir quel est son poids réel au sein de l’institution PSG. Quelle est sa capacité à bouger les stars ?