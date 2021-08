Paris devra payer entre 75 et 100M€ pour Pogba (Le Parisien)

C’est un des dossiers qui va animer le mois d’août des supporters parisiens, le cas Paul Pogba. Comme nous vous l’avons révélé tout au long de ce début d’été, le PSG souhaite renforcer son milieu de terrain en recrutant en priorité “la pioche”, et le joueur veut rejoindre Paris. Mais un tel transfert a un coût ! En effet, dans un article paru le 20 juillet dernier, nous vous avons informé que Manchester United ne bradera pas l’international français et ne le vendra pas pour 50M€ au club de la capitale comme on pouvait lire à droite à gauche et que les Rouge & Bleu doivent vendre avant de débuter les négociations avec leurs homologues mancuniens.

Sur son site internet, Le Parisien confirme ces informations en annonçant que si Paul Pogba devait bouger de Manchester, ce ne serait pas en-dessous d’une offre qui serait entre 75 et 100 M€ de la part du PSG. Le quotidien s’interroge de savoir si Paris possède “les moyens de ses ambitions ?” Avec une masse salariale qui a “sensiblement augmenté”, Paris va devoir vendre avant d’essayer d’enrôler l’ancien joueur de la Juventus Turin. Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Ander Herrera et Layvin Kurzawa “sont des candidats au départs”. Le journal local explique que la tactique du PSG est “d’attendre le dernier moment pour faire baisser le prix au maximum.” Si le club d’Olegunnar Solskjaer “ne prolonge pas Pogba ou ne le vend pas très cher cet été”, il semble “prêts à le laisser filer gratuitement la saison prochaine.” Ce feuilleton ne fait que commencer…