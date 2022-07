Moatti et la situation surréaliste sur l’avenir de Kimpembe au PSG

Presnel Kimpembe fait l’actualité ces derniers jours. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, des informations contradictoires ont été avancées sur lui. Pour certains, le titi aurait été placé sur la liste des transferts par Luis Campos et si une offre de 50 millions d’euros arrive sur le bureau, il quittera son club formateur. Mais le Parisien a expliqué que Presko n’était pas sur la liste des potentiels partants et qu’il est apprécié par le nouveau duo fort des Rouge & Bleu, Luis Campos et Christophe Galtier. Une situation surréaliste pour Etienne Moatti.

Etienne Moatti ne comprend pas le PSG dans le dossier Kimpembe

« C’est parfaitement surréaliste. Au PSG, on dirait qu’ils n’apprennent jamais. Ils ont un joueur formé au club, performant, quasiment titulaire en Equipe de France, qui est jeune et faudrait le faire partir pour faire venir des défenseurs comme Sergio Ramos – qui n’a pratiquement pas joué – un joueur que l’on va aller chercher à 70 millions d’euros à l’étranger, c’est juste n’importe quoi« , s’indigne le journaliste dans l’Equipe du Soir.