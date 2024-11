Cet été, la section féminine du PSG a pris un tournant en nommant Fabrice Abriel comme nouveau coach. Outre le mercato, le technicien français a opéré du changement en interne avec un brassard qui a changé de bras.

Agée aujourd’hui de 27 ans, Grace Geyoro est au PSG depuis ses 15 ans. En ce sens, depuis l’été 2021, l’internationale française était devenue capitaine de son club formateur. Cependant, la donne a changé depuis l’intronisation de Fabrice Abriel sur le banc Rouge & Bleu : Paulina Dudek est désormais capitaine de la section féminine. Un changement que semble mal vivre Grace Geyoro, à en croire ses propos pour nos confrères de l’AFP : « Les raisons, je ne les connais pas, je n’ai pas été préparée. Je l’ai vécu difficilement forcément, car cela faisait plusieurs saisons que je portais ce brassard, je suis formée au club, j’ai grandi dans ce club, je le connais par cœur […] Je portais le brassard avec joie, fierté et honneur« . Alors que sa dernière prolongation jusqu’en juin 2028 a été signée la saison dernière, Grace Geyoro affirme être resté la même : « J’ai essayé de rester celle que je suis, je n’ai pas forcément changé mes valeurs, mes principes que j’ai le brassard ou pas, je continue de parler et d’accompagner les jeunes joueuses […] je fais la part des choses: je ne mélange pas tout. Il y a l’équipe, le vestiaire, mes coéquipières et puis tout ce qu’il y a autour. C’est à moi de me reconcentrer sur le terrain, il faut avancer« .