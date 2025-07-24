Abdou Diallo sur le sacre du PSG en LdC : « J’étais émerveillé ! »

Le sacre du PSG en Ligue des Champions a fait rêver ses supporters, les plus anciens comme les plus récents. L’ancien joueur du club de la capitale, Abdou Diallo, a lui aussi eu ses étoiles dans les yeux.

En 2019, le PSG recrute Abdou Diallo en provenance du Borussia Dortmund contre la somme de 32 millions d’euros. L’international sénégalais sera resté au total quatre saison sous les cieux parisiens, dont sa dernière (2022 / 2023) en prêt du côté du RB Leipzig. Au total, le défenseur central aura disputé 75 rencontres avec le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules. Suffisant pour être un chapitre marquant de sa carrière qui’il poursuit aujourd’hui avec le club d’Al-Arabi au Qatar avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Le joueur d’aujourd’hui 29 ans s’est confié auprès de nos confrères d’RMC Sport sur le sacre historique de son ancien club en Ligue des Champions : « J’étais émerveillé. J’étais dans la peau d’un supporter qui sait ce que ça représente de l’intérieur, à quel point c’est dur et attendu. Je suis très content pour ceux qui l’ont vécu, et j’aurais donné beaucoup pour le vivre avec eux« .