PSG : Les prétendants se multiplient pour Hugo Ekitike

Le marché des transferts de l’été prochain est déjà dans toutes les têtes du côté du PSG. Le club de la capitale doit réfléchir à renforcer son effectif, mais aussi à trouver des portes de sorties pour certains. Dans cette seconde catégorie, le nom d’Hugo Ekitike revient avec insistance. Le jeune attaquant serait sur les tablettes de l’Eintracht Francfort, mais pas que.

Après une saison sous les cieux parisiens, Hugo Ekitike peine à convaincre. A 20 ans, l’ancien du Stade de Reims n’est jamais parvenu à se faire une place au milieu de stars qui composent l’attaque du Paris Saint-Germain. Cependant, au premier juillet prochain, le numéro 44 du PSG deviendra officiellement un joueur Rouge & Bleu, avec l’option d’achat qui devrait automatiquement levée. Suffisant pour s’installer au sein du vestiaire parisien ? Pas sur. Selon les derniers échos de la presse, Hugo Ekitike est envoyé à l’Eintracht Francfort avec insistance. En effet, l’actuel huitième de Bundesliga aurait fait de l’ancien rémois une priorité pour renforcer son attaque, et palier le futur départ de Randal Kolo Muani, en plus de lorgner le titi parisien El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier serait l’objet d’une offre pour un transfert sec, quand Ekitike pourrait être concerné par un prêt. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano ce dimanche.

Une cote montante ?

Le journaliste italien spécialiste du marché des transferts nous apprend par ailleurs que l’Eintracht Francfort n’est pas le seul club intéressé par les services d’Hugo Ekitike : « De plus en plus de clubs se renseignent sur le talent français ces derniers jours« . Du côté du Paris Saint-Germain ? Silence radio. En effet, notre confrère transalpin précise que le club de la capitale n’a, pour le moment, répondu à aucune sollicitations autour de son jeune attaquant. A la tête d’un bilan de 30 matchs toutes compétitions confondues (1 283 minutes) avec le PSG pour quatre buts et quatre passes décisives, la progression d’Hugo Ekitike pourrait donc passer par un prêt à l’étranger afin de s’inscrire dans un collectif dans lequel il trouverait une place prépondérante.

