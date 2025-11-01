PSG / Nice – Les compositions probables selon la presse

Le PSG affronte Nice ce samedi après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1) lors de la onzième journée de Ligue 1. Luis Enrique pourrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Avant de défier le Bayern Munich dans le choc que tout le monde attend lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions mardi soir, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’OGC Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Désiré Doué. Il faudra attendre pour savoir si Fabian Ruiz sera de retour dans le groupe du coach parisien. Contre les Niçois, il pourrait aligner une équipe proche de son équipe type pour préparer au mieux son duel avec les Bavarois.

Marquinhos ou Zabarnyi pour accompagner Pacho ?

Dans les buts, Lucas Chevalier devrait être titulaire, comme depuis son arrivée au PSG. Pour la défense, L’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord sur les joueurs que devrait aligner Luis Enrique. Pour le quotidien sportif, Achraf Hakimi sera associé à Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le quotidien francilien remplacerait le capitaine du PSG par Illia Zabarnyi alors que Lucas Hernandez prendrait la place de l’international portugais. Pour le reste de l’équipe, Le Parisien et L’Equipe s’accordent. Joao Neves, qui a fait son retour sur les terrains contre Lorient mercredi, pourrait être titulaire aux côtés de Vitinha et Kang-in Lee. Pour l’attaque, le trio devrait être composé de Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu positionné en faux numéro 9, et Bradley Barcola.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Lee – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

