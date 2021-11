Le PSG a réussi un coup de maître cet été en recrutant l’international argentin, Leo Messi libre de tout contrat après que ce dernier n’ait pas prolongé avec le FC Barcelone. L’international argentin a inscrit trois buts depuis son arrivée dans la capitale française, les trois en Ligue des Champions. Mais la présence de La Pulga à Paris pourrait déjà s’avérer être historique dans les prochaines semaines.

En effet selon les informations de RTP (qui est le service public de radio et de télévision portugaise), Lionel Messi sera le prochain Ballon d’Or France Football. Sur son site, le média affirme que le joueur parisien a déjà été informé qu’il était le vainqueur et a même accordé l’interview habituelle au journal français. Le numéro 30 deviendrait donc le premier joueur du PSG, et encore sous la tunique Rouge & Bleu, à remporter la plus belle des récompenses individuelles.