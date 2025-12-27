Revue de Presse PSG : Jean-Louis Gasset, équipe-type…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 27 décembre 2025. L’ancien adjoint du PSG, Jean-Louis Gasset, nous a quittés, dix joueurs du PSG forment l’équipe-type de l’année 2025 de L’Equipe…

Dans son édition du jour, L’Equipe rend hommage à Jean-Louis Gasset. Décédé ce vendredi, l’homme de 72 ans avait notamment évolué au PSG dans le rôle d’adjoint de Luis Fernandez (2001-2003) et de Laurent Blanc (2013-2016). Lors de son second passage chez les Rouge & Bleu, son érudition en matière de football a arraché le respect des stars parisiennes, et notamment Zlatan Ibrahimovic, séduit par la gouaille de ce personnage à la Pagnol et sa sincérité à préférer le « jeu » au « je ». « Homme de l’ombre, Gasset se montrait attentionné avec toutes les petites mains d’un club. Qui lui rendaient cette affection. Malheur à celui qui osait dire qu’il était le véritable entraîneur des années de gloire Blanc-Gasset. Ce dernier forçait sa nature en effectuant une sortie publique pour défendre le ‘Patron’. », rapporte L’E.

Les deux hommes ont passé plus de 350 matchs côte à côte : Girondins de Bordeaux (2007-2010), équipe de France (2010-2012) et PSG (2013-2016). À Paris, au delà de son côté séduisant, il aura récolté 11 trophées et enchaîné les records. « Entre les deux hommes, la complémentarité était totale. Blanc définissait la tactique et le projet de jeu, choisissait les joueurs. Gasset dirigeait les entraînements, supervisait les adversaires, préparait les briefings vidéo. Au quotidien, il était au plus près des joueurs, s’évertuait à nouer une complicité qu’il jugeait essentiel pour faire passer ses messages. Avec sa parole franche et directe, il discutait de la famille ou dissertait sur la vie, sans que cela ne paraisse surjoué ou artificiel. Son accent rocailleux et son langage fleuri ont laissé des souvenirs dans le vestiaire du Camp des Loges où il faisait marrer certaines stars internationales à son époque parisienne. »

Le quotidien sportif présente également son onze Ligue 1 de 2025. Et c’est un quasi sans-faute pour le PSG, qui occupe dix places dans cette équipe-type de l’année. Sans surprise, Luis Enrique est élu coach de 2025. « Il est difficile de faire abstraction du rayonnement international du PSG et ses six trophées en 2025. Les rédactions de L’Equipe ont ainsi plébiscité les Parisiens et nous ne sommes pas passés si loin d’un carton plein, avec dix joueurs champions de France dans le onze, soit trois de plus qu’en 2024. »

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Greenwood, Dembélé, Doué

À lire aussi : L’hommage du PSG à Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi

De son côté, Le Parisien évoque aussi le décès de Jean-Louis Gasset et revient sur ses passages au PSG avec Luis Fernandez (2001-2003) et Laurent Blanc (2013-2016). « Deux périodes diamétralement opposées au cours desquelles il a diffusé l’image d’un homme simple, chaleureux, à l’écoute des autres. Car avant de connaître ses joueurs, Jean-Louis Gasset s’intéressait à leurs états d’âme et leurs envies. » Homme de l’ombre des Rouge & Bleu, l’adjoint de Laurent Blanc parlait aussi bien avec les jeunes du centre de formation qu’aux stars de l’équipe comme Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. « Sa proximité avec l’effectif lui permettait de faire passer les messages de Blanc. Gasset disait souvent : le staff doit servir de burette à huile pour mettre Laurent dans les meilleures conditions », explique l’ancien entraîneur des gardiens du club parisien, Nicolas Dehon.

Dans un entretien au quotidien Le Parisien en septembre 2018, Jean-Louis Gasset était revenu sur sa deuxième expérience parisienne : « Mes trois ans au PSG restent les plus enrichissants de ma vie. J’étais avec des joueurs qui ont côtoyé les plus grands entraîneurs. Avec Thiago Silva et Thiago Motta, on discutait tactique sans arrêt. Motta a été une lumière pour moi. Il m’expliquait comment Guardiola ou Ancelotti s’y prenaient, et, en même temps, il me demandait en permanence comment affronter tel ou tel adversaire alors que je préparais l’analyse vidéo. Ces échanges avec ces grands joueurs valent toutes les années d’expérience. » Il était notamment considéré comme « le second papa des joueurs. » Zlatan Ibrahimovic le décrivait notamment comme « un très bon adjoint, un type vraiment fantastique », dans une interview à L’Equipe Magazine. « À deux (avec Laurent Blanc, NDLR), ils ont créé un jeu que j’ai rarement joué en club, qui m’a rappelé Barcelone. Alors oui, j’en parle peu, mais c’est parce que les choses se sont bien passées », a ajouté l’ancien buteur parisien.