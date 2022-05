Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 11 mai 2022. Le bilan de la première saison de Leo Messi chez les Rouge & Bleu, l’Argentin nouvelle ambassadeur du tourisme saoudien, Messi et Neymar en manque d’efficacité sur coup franc, le mercato des attaquants a déjà commencé et le match du PSG Handball face à Kiel en Ligue des champions.



Dans son édition du jour, Le Parisien fait le bilan de la première saison de Lionel Messi au PSG. Et l’attaquant de 34 ans a déçu sur le plan sportif. Il reste deux matches (Montpellier et Metz) à l’Argentin pour espérer améliorer ses statistiques. Mais l’ancien Barcelonais ne s’attendait sûrement pas à une saison aussi compliquée. En effet, il est toujours étonnant de voir La Pulga avec un chiffre famélique de 4 buts en Ligue 1 (63e rang des buteurs en L1). « Et pour cause. En août dernier, lorsqu’il a débarqué à Paris, la Pulga sortait pour la 13e année consécutive d’une saison à plus de 31 buts. » Si ses statistiques sont meilleures en Ligue des champions (5 buts en phase de poules), il ne s’est pas montré décisif en phase à élimination directe face au Real Madrid. À cela s’ajoute une difficulté à s’acclimater dans un nouveau club, une nouvelle ville et un nouvel environnement, comme l’avait déjà mentionné le joueur dans un entretien aux médias espagnols.

De plus, la tactique de Mauricio Pochettino ne l’a pas aidé à montrer son meilleur visage. Dans un premier temps, le coach argentin avait décidé de positionner son compatriote dans un étonnant rôle d’ailier droit dans son 4-3-3. « Mais l’Argentin a néanmoins su tirer profit de choix de son coach en prenant conscience qu’à défaut de vouloir rester le Mister Renard des surfaces, il valait mieux se muer en Docteur Caviar. » En effet, avec 13 passes décisives en championnat, Lionel Messi se place juste derrière Kylian Mbappé (15) au classement des meilleurs passeurs. Autre statistique surprenante autour de l’attaquant de 34 ans, son nombre de poteaux touchés en L1 (10). « Une fois qu’il a aura réglé la mire, (re) trouvé ses marques et espérons-le, ses jambes en vue de la Coupe du monde au Qatar, il pourra afficher un bilan moins décevant. »

Si le bilan de sa saison sportive est décevant, Leo Messi a réussi à remplir les objectifs au niveau marketing, notamment sur la vente des maillots. « Grâce à Messi, Paris s’offre même une saison record, le club ayant lors des six premiers mois, égalé ses revenus merchandising de la saison dernière. » L’international argentin représente 60% des maillots vendus. À cela s’ajoutent la hausse des entreprises intéressées par un partenariat avec le PSG et l’explosion du nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux (20 millions de fans lors de sa signature et 1 million d’abonnés supplémentaires chaque semaine).

Alors que certains joueurs du PSG étaient en Espagne (Keylor Navas, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé et Neymar Jr) lors des quelques jours de repos accordés par le club, Leo Messi en a profité pour se rendre en Arabie saoudite en compagnie de Leandro Paredes. Un voyage important pour l’Argentin car il est devenu officiellement l’ambassadeur du tourisme saoudien. Un partenariat qui pouvait étonner au premier abord en raison des relations conflictuelles entre le Qatar et l’Arabie saoudite. Mais David Rigoulet-Roze, chercheur à l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques), a nuancé les problèmes entre les deux pays du Golfe. « Il ne faut pas surévaluer non plus la dimension conflictuelle avec le Qatar. D’abord parce qu’il y a une réconciliation, certes, de façade, mais qui existe quand même puisque début janvier 2021 quand cheikh Tamim ben Hamad Al Thani avait été invité à Al-Ula sur la Mer Rouge par le prince héritier Mohamed ben Salman. Cela avait formalisé un rapprochement à défaut d’une vraie réconciliation. Il y a donc une forme de normalisation avec la réintégration du Qatar au sein du CCG (Conseil de coopération du Golfe). »

De son côté, L’Equipe met en avant la défaillance du PSG sur coup franc malgré deux joueurs experts dans ce domaine : Neymar Jr et Leo Messi. Les deux Parisiens n’ont pas inscrit le moindre coup-franc cette saison. Un constat encore plus étonnant pour La Pulga. « Depuis qu’Opta a commencé à collecter cette donnée pour les cinq grands Championnats lors de la saison 2006-2007, le septuple Ballon d’Or France Football a transformé 39 coups francs directs sur 436 tentatives. Ce qui veut dire que le natif de Rosario marque presque un coup franc direct sur dix. » Mais cette saison, l’Argentin affiche affiche un 0 sur 18, malgré quelques poteaux touchés sur ses tentatives. Depuis 2010-2011, l’attaquant de 34 ans a toujours au moins marqué un but sur coup franc direct, en club ou en sélection. « La saison 2015-2016 constitue son apogée, avec 9 réalisations. »

De son côté, Neymar Jr est également adroit dans cet exercice. Le numéro 10 du PSG affiche « 8 % de réussite, avec 7 coups francs directs convertis en 89 essais. » Mais l’attaquant de 30 ans n’en a plus inscrit un depuis 2020. Ancien spécialiste, Alain Giresse, tente d’expliquer ce manque de réussite du Brésilien. « Neymar ne doute pas, il affiche un détachement. En revanche, ses absences régulières et ses blessures à la cheville peuvent être la raison à ses difficultés. Il avait un geste, avant, sur coup franc. »

Le quotidien sportif évoque également le partenariat de Leo Messi avec l’ambassade de tourisme en Arabie saoudite et précise que le PSG « connaissait l’existence de ce partenariat. » En effet, ce deal entre l’Argentin et le pays du Golfe existait avant même sa signature au PSG l’été dernier. Il restait juste à finaliser une date, qui a finalement eu lieu en ce début de semaine dans un moment plus calme dans la saison des Rouge & Bleu.

Il est également question de mercato dans le quotidien sportif. Avec le transfert d’Erling Haaland à Manchester City, les clubs européens oeuvrent déjà pour se renforcer en attaque. Et sans surprise, Kylian Mbappé sera l’une des attractions de cette période des transferts. En fin de contrat avec le PSG, le Français de 23 ans « continue d’entretenir les spéculations entre une prolongation et un départ libre. » Son voyage à Madrid en début de semaine a renforcé encore plus les spéculations, surtout « qu’un troisième club (Liverpool ?) serait également entré dans la danse. » Autre joueur avec une cote élevée depuis plusieurs semaines : Darwin Nunez. Sous contrat contrat avec Benfica jusqu’en 2025, l’attaquant uruguayen de 22 ans attise les convoitises. « Newcastle, Manchester United ou Chelsea sont sur les rangs à hauteur de 70M€. Le PSG le suit aussi, comme Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le Barça, mais qui aimerait prolonger en Catalogne. »

L’Equipe a également obtenu une interview du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, où il est notamment question du PSG, de Nasser al-Khelaïfi et du fair-play financier. Des extraits qui ont été partagés ici sur notre site.

Enfin, le PSG Handball disputera son quart de finale aller de Ligue des champions ce mercredi face à Kiel au Stade de Coubertin. Après avoir remporté son 8e titre de champion de France d’affilée le week-end dernier, les Rouge & Bleu espèrent également réussir un beau parcours en C1. « Bientôt dix ans après l’arrivée de l’actionnaire qatarien, le PSG Handball attend encore et encore ce triomphe en Ligue des champions qui hante ses nuits comme celles des footballeurs et footballeuses de la maison rouge et bleu. » En cas d’échec, les Parisiens pourront retenter leur chance la saison prochaine mais devront faire sans Mikkel Hansen, Vincent Gérard, Benoit Kounkoud et Nedim Remili, qui partiront à l’issue de cette saison. De plus, « un certain flou plane sur l’avenir à moyen terme, aucun joueur n’étant sous contrat au-delà de 2024 alors que l’entraîneur Raul Gonzalez n’est engagé que jusqu’en 2023. » Mais pour espérer atteindre le Final Four de l’EHF Champions League et offrir un beau parcours aux futur-ex Parisiens, les joueurs du PSG Handball devront réaliser un bel exploit face à l’un des favoris de la compétition.