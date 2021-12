Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 5 décembre 2021. Le match poussif face au RC Lens, une prestation décevante, la bourde de Navas, les notes…

Le journal L’Équipe explique « qu’à force de traverser les matches de Ligue 1 sur un fil, le Paris-SG est encore passé à deux doigts de la chute, samedi. Cette fois, il s’en est sorti de justesse, dans le temps additionnel. » Les Rouge & Bleu ont « semblé perdu, toujours en retard, même si un coup de patte de Messi, sur le poteau, faillit dissimuler leur néant collectif (18e). Pochettino tenta de colmater les brèches en changeant d’organisation. À la fin du premier quart d’heure, il troqua son 4-3-3 initial pour passer en 4-2-3-1 avec Verratti… ailier droit. Raté (…) À la demi-heure, le coach du PSG repassa alors en 4-3-3 en demandant à Verratti d’aller presser plus haut le porteur. Cela n’eut guère d’effet sur l’animation de son équipe, dépourvue d’idées. » Mauro Icardi a été muselé et sans Mbappé, « le jeu parisien manquait trop de profondeur et gâchait plusieurs transitions. » Après l’ouverture du score, les Lensois continuent de pousser « là où tant d’adversaires du PSG ont l’habitude de reculer, par fatigue et par crainte. » Mauricio Pochettino a continué ses essais, « comme un aveu qu’il n’a toujours pas trouvé le moyen d’organiser son effectif doré pour qu’il écrase ses adversaires par son emprise technique et individuelle. » Si avec son égalisation, « le PSG a confirmé qu’il ne lâchait rien, on ne sait pas jusqu’où il est capable d’aller ainsi, sur son fil, au-dessus des crêtes escarpées de la Ligue des champions. »

Après sa faute de main qui aura causé l’ouverture du score, le journal s’interroge de savoir s’il y aura « un avant et un après samedi 4 décembre 2021 ? » Car pour « la première fois depuis l’installation de ce système si singulier, un des deux gardiens a commis une faute qui peut peser au moment de la décision finale » explique L’Équipe. Mais ce « raté » peut s’expliquer. En effet « un gardien qui subit samedi 18 tirs – dont 7 cadrés – est forcément fragilisé, et pendant longtemps Navas avait été parfait. » Enlever potentiellement Navas du poste de titulaire « aurait des conséquences lourdes. Très lourdes. Et Pochettino le sait. »

Les notes selon L’Équipe : Navas 4 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Kimpembe 7, Bernat 5 – Verratti 5, Danilo 4, Paredes 4 – Messi 4, Icardi 5, Di Maria 5

Le constat est encore plus dur du côté du quotidien Le Parisien : « Ce spectacle est devenu gênant, même avec une égalisation dans le temps additionnel. Celui d’un PSG dominé techniquement et athlétiquement par une équipe de Lens encore en Ligue 2 en 2019-2020. » Le quotidien francilien explique que depuis la défaite face à Manchester City, « les partenaires de Marquinhos flirtent constamment avec la médiocrité. Des attitudes parfois suffisantes conduisent même à des prestations insuffisantes. Encore une fois, la tête de Wijnaldum ne change pas le fond de l’affaire. » Mais le vrai-faux départ de Pochettino « a laissé des traces » au sein de ce PSG et le média estime « que plus personne ne l’écoute dans cette équipe en même temps que l’entraîneur argentin ne propose pas de solutions ou alors contreproductives. » Le journal conclut par : « Paris arrache un nul inespéré et n’a toujours pas battu une équipe du top 5 du Championnat de France. Il est l’heure de se demander ce qui se passe. »

Mauricio Pochettino a aligné pour la première fois de la saison une attaque 100% argentine composée d’Icardi, Messi, Di Maria. « En dépit de son manque de temps de jeu », Mauro Icardi est celui qui s’est montré le moins décevant de la bande. Comme ce fut le cas face à Bruges, Lyon, Marseille et Rennes, Messi a pour la quatrième fois depuis son arrivée « été plombé par le montant du gardien adverse. »

Les notes selon Le Parisien : Navas 4 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Kimpembe 4, Bernat 4 – Verratti 4, Danilo 2, Paredes 3 – Messi 4, Icardi 5, Di Maria 3

La Voix du Nord est bluffé par le danger permanent que représente le PSG : « Ce qui est fou, avec le PSG, mais pas surprenant tant il a de qualités individuelles, c’est sa capacité à être dangereux sur une ou deux accélérations alors qu’il est chahuté, ballotté. » Malgré les nombreuses occasions parisiennes, surtout en fin de première mi-temps, la journal local estime que cela « aurait été injuste, tant le RC Lens avait livré une première période d’une grande solidité et avec la volonté de jouer son jeu. » Pour les Lensois on s’approchait « de la soirée parfaite et l’aurait été sans la tête de Wijnaldum… »

Les notes selon La Voix du Nord : Navas 3 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Kimpembe 6, Bernat 4 – Verratti 7, Danilo 5, Paredes 4 – Messi 4, Icardi 4, Di Maria 5