Sélections : Khvicha Kvaratskhelia suspendu avec la Géorgie

A l’occasion de cette trêve internationale, la Géorgie est engagée en Ligue des Nations pour le maintien en Ligue B. Un maintien qui se disputera en match aller / retour face à l’Arménie.

A l’occasion de la trêve internationale, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint les rangs de la Géorgie, sous les ordres de Willy Sagnol. Pour le compte de la Ligue des Nations, le numéro 7 du PSG est engagé pour le maintien de sa sélection dans la Ligue B de Ligue des Nations. Pour cela, c’est une double confrontation face à l’Arménie qui se jouera ce mois de mars, le 20 pour la manche aller à Yerevan, et le 23 à Tbilisi pour la manche retour. En conférence de presse d’avant-match aujourd’hui, Willy Sagnol a fait le point sur les absences pour le match de ce jeudi, et a confirmé que Khvicha Kvaratskhelia manquera la rencontre tout comme Guram Kashia. Le joueur du PSG est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. L’opportunité pour le Parisien se souffler un peu, et ne disputer qu’un seul match durant cette trêve internationale.

Toujours en conférence de presse, son sélectionneur a été interrogé à son sujet, et ses premières semaines au PSG : « Kvaratskhelia, il s’épanouit au Paris Saint-Germain et fait beaucoup d’efforts sur le plan défensif« .