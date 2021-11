Anelka : « Navas est irréprochable, je le mettrais numéro 1 sans hésiter »

Cette saison, le PSG a le luxe de profiter des services de deux gardiens de classe mondiale. Si aucune hiérarchie n’a encore été établie par Pochettino, le coach Argentin a su pour le moment, exploiter le talent de ses portiers à bon escient. Décisifs lors de la plupart de leurs titularisations, Navas et Donnarumma suscitent de nombreux débats et divisent les observateurs tant il est difficile de placer un profil devant l’autre. Au micro de RMC dans l’émission « Rothen s’enflamme« , Nicolas Anelka est revenu sur la situation particulière que vivent les gardiens de but de son ancien club.

« Paris possède deux gardiens extraordinaires, un plus âgé avec de l’expérience, l’autre plus jeune qui représente le futur. Dans tous les clubs du monde on désigne un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2. On est en train de parler de quelque chose logique pour un coach de haut niveau, de faire un choix. Pour moi, Navas a toujours été irréprochable dans son but, il a sauvé pas mal de fois le PSG l’année dernière. C’est un gardien qui a déjà l’expérience et qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions, je le mettrais numéro 1 sans hésiter. Il a fait ses matches, il a toujours fait ce qu’il fallait sur le terrain. Pourquoi le choix n’a toujours pas été fait ?«