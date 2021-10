Nous vous proposons depuis plusieurs semaines sur Canal Supporters d’être un « Blogueur Parisien », Arthur alias PSG_ADN publie un premier billet sous forme de procès pour déterminer le véritable coupable dans « l’affaire Mbappé ». Silence dans la salle, l’audience peut démarrer.

Lundi 4 octobre, les CSiens se sont réveillés dans la stupeur. Kylian Mbappé, le génie au sang parisien, leader de l’équipe tout au long de la saison 2020/2021, nous a lâchement poignardé dans le dos. Nous ! Le Paris Saint-Germain ! La chair de sa chair, sa propre famille, qui certes ne l’avons pas vu naitre, mais qui l’avons adopté, qui l’avons soutenu et qui lui avons donné plus d’amour que n’importe qui d’autres, que ce soit par sa famille biologique monégasque ou tonton Deschamps ! Mais nous n’étions apparemment pas assez dans son cœur pour résister à sa crise d’ado tardive et son envie de liberté. Pour certains, ce parricide n’est que la suite logique des évènements. Pour d’autres (dont moi qui suis un optimiste compulsif), c’est la réalité qui nous rattrape aussi violemment qu’une sortie « en règle » d’Anthony Lopes. Dans cette affaire sinistre, il est maintenant temps pour le juge de rendre son verdict et de désigner un coupable.

Kylian Mbappé ?

À première vue, le constat semble sans appel : meurtre avec préméditation, très longue préméditation, peut-être même depuis qu’il nous a rejoint. Pourtant, l’accusé sembler plaider l’innocence dans son interview récemment accordé à RMC Sport : « J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité […] Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu’on sorte main dans la main, qu’on fasse un bon deal. […] Moi, personnellement, je n’ai pas trop apprécié le fait de dire ‘oui, il vient la dernière semaine d’août…‘ parce que ça, ça fait voleur. «

Pourtant, les faits sont contre lui. Le 11 juin 2021, juste avant son départ chez « tonton Deschamps », il déclare simplement vouloir une équipe compétitive. Dès lors, « papa Nasser » et « maman Leonardo » se sont attelés à la tâche afin de satisfaire les désirs de leur petit dernier : « grand frère Ramos » par ici, Messi par là, « cousin Nuno » et le « frérot Hakimi » bien-sûr. Tout était réuni pour un épanouissement aussi sain que l’hygiène de vie de Cristiano Ronaldo. Mais alors comment expliquer cette affaire morbide ? Y-a-t-il des complices ? A-t-il été manipulé ?

Une « famille » pas si exemplaire ?

Il semblerait que « papa Nasser » et « maman Leonardo » aient été prévenus de l’état psychologique du petit Kylian, contrairement au cas Rabiot. Alors il se pourrait bien qu’ils soient directement responsables de la situation actuelle. Le storytelling des médias remet la faute sur le président parisien. Apparemment le directeur sportif, lucide, souhaitait se séparer de « Kiki ». Mais qui sait réellement de quoi Nasser Al-Khelaifi est capable ? D’ailleurs la situation n’est peut-être même pas encore désespérée, peut-être a-t-il encore des cartes en main… Après tout, l’affaire Neymar fait jurisprudence : il avait déclaré en 2019 : « J’ai tout fait pour partir, mais maintenant je pense au PSG », avant de prolonger jusqu’en 2025 avec un grand sourire.

Et puis… Pourquoi croire les médias ? De mémoire, ils se trompent souvent et sont guidés par leur envie de faire autant de buzz sur Twitter que Lee. D’ailleurs, même eux semblent ignorer sur qui rejeter la faute. Un coup son entourage, un coup Leonardo, un coup Nasser, un coup l’Emir… un coup Le Grand Maitre de l’Univers Cosmique. Enfin bref, toujours plus haut pour toujours plus de visibilité.

En parlant des médias…

Eux aussi pourraient être accusés. Depuis l’arrivée de Mbappé au club, ils se sont entêtés à créer une mauvaise ambiance, une atmosphère lourde… jusqu’à en être privés d’interview ! Pour ma part, cet argument ne vaut rien. Pour les joueurs sous les feux des projecteurs espagnols (exemple tout à fait au hasard), ce n’est pas vraiment la fête non plus… à moins qu’un certain Pocho Lavezzi passe une tête. Il nous faut chercher ailleurs pour expliquer cette trahison. Pas la compétitivité de l’équipe… pas les médias… Qui alors ?

Le Real Madrid ?

Ils sont évidemment ceux à qui profite le crime, mais en sont-ils pour autant les commanditaires ? De quoi peut-on les accuser ? D’avoir fait rêver des millions de gamins pendant des décennies ? De vouloir construire une équipe avec des bons joueurs ? D’approcher notre joueur, via Benzema entres autres, sans en avoir la permission du PSG ? Ce qu’ils font est à peine illégal, c’est déjà un progrès pour eux. Leur lien de causalité dans cette affaire ne fait pas d’eux les méchants de l’histoire, juste les chanceux.

Verdict :

Après avoir écouté l’accusé, les témoins et le dernier album de Jey M, il semble simplement que chacun ait agit dans son intérêt, en toute légalité. Nous ne pouvons pas désigner comme coupable tous ceux qui nous font du tort. Dans ce cas-là, vu notre montée en puissance ces dernières années, nous serions les plus grands méchants du monde du football et nous donnerions raison à nos détracteurs et à leur fameux slogan « le PSG tue le foot ». Pourtant il doit forcément y avoir une raison pour les envies de départ de Monsieur Mbappé. Car son choix est pour le moment peu compréhensible. Il a ici un bon effectif, les seuls supporters qui le défendent encore, une place centrale dans le projet etc… Dans ce cas, le coupable est pour moi le même que lorsque le PSG tombe encore une fois dans le groupe de la mort en Ligue des Champions, le même que lorsque Kehrer interrompt la série de dribble de Neymar, le même que lorsque votre commentaire sur CS est aléatoirement supprimé à cause d’une erreur d’un modo :

C’EST LA FAUTE À PAS DE CHANCE !

Après tout, « Kiki » est peut-être juste le genre de personne qui aime découvrir de nouvelles cultures, se faire de nouveaux amis ou jouer au football dans le club le plus prestigieux… Ainsi va le monde : contre le Paris-Saint-Germain.