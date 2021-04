Courbis “préfère ne même pas penser au débat s’il y avait eu blessure de Mbappé”

Malgré la large avance au tableau d’affichage pour le PSG, Kylian Mbappé est resté 88 minutes sur la pelouse de la Meinau. Un choix de Mauricio Pochettino qui a surpris alors que mardi, Paris joue le FC Bayern au Parc des Princes. Et on parle d’un quart de finale retour de Ligue des champions, donc une rencontre ultra importante. Hier, le technicien argentin s’est expliqué. “La meilleure façon pour Kylian d’être prêt, c’est de jouer. Si il y a quelque chose, il doit me le dire. On est des professionnels, on a un staff médical. Les gens peuvent parler, c’est le football. Chacun a sa vérité, on ne peut pas rendre tout le monde heureux. Kylian est heureux sur le terrain”, a déclaré l’entraîneur du PSG au micro de Canal Plus. Une explication que Rolland Courbis, “Coach” de RMC, a commenté. “A partir du moment où il n’y a pas eu de blessure de Kylian Mbappé, je dirais que non Pochettino n’a pas fait d’erreur. Mais imaginons qu’avec l’accumulation des matches et un sprint en profondeur on le voit se tenir les ischios derrière la cuisse. Qu’est-ce que l’on serait en train de dire ? Cela ne s’est pas passé comme cela et tant mieux”, a commenté Rolland Courbis sur la radio. “C’est nous qui sommes peut-être trop prudents. Et la bonne solution c’était peut-être, en accord avec Mbappé, de le laisser sur le terrain jusqu’à la 89e minute. Je préfère ne même pas penser au débat s’il y avait eu blessure.“