[Euro] Croatie / Ecosse & République tchèque / Angleterre

Ce mardi soir, deux rencontres sont au programme à l’occasion de la 3ème journée du groupe D de l’Euro : République tchèque / Angleterre (21h sur M6 et beIN SPORTS 1) et Croatie / Ecosse (21h sur beIN SPORTS 2). Dans un groupe serré, l’Angleterre et la République tchèque sont qualifiés et joueront pour obtenir la première place. Du côté des Three Lions, Gareth Southgate ne peut pas compter sur Ben Chilwell et Mason Mount, mis à l’isolement. Ménagé afin d’éviter une suspension, Phil Foden ne figure sur la feuille de match pour cette rencontre à Wembley. Décevant depuis le début de la compétition, Harry Kane reste titulaire. En face, la République tchèque peut s’appuyer sur Patrik Schick.

: Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Boril – Soucek, Holes – Masopust, Darida (c), Jankto – Schick. XI Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Phillips – Saka, Grealish, Sterling – Kane (c).

Dernière du groupe, la sélection écossaise affronte la Croatie à Glasgow. Pour ce match, le sélectionneur croate Zlatko Dalic a composé son équipe en 4-2-3-1 avec les présences de Luka Modric, Ivan Perisic et Mateo Kovacic. Chez les Ecossais, Andrew Roberston est titulaire et porte le brassard de capitaine.

: Marshall – McTominay, Hanley, Tierney – O’Donnell, Armstrong, McGregor, McGinn, Robertson (c) – Dykes, Adams XI Croatie : Livaković – Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol – Modrić (c), Brozovic, Kovačić – Vlasic, Petkovic, Perišić