Féminines : Ashley Lawrence va quitter le PSG

Le PSG serait ouvert à l’idée de libérer le coach Gérard Prêcheur qui pourrait prendre la place de Corinne Diacre sur le banc des Bleues. La section féminine des Rouge & Bleu devrait également perdre sa défenseur Ashley Lawrence selon les informations du Parisien.

La native de Toronto au Canada évolue au Paris Saint-Germain depuis un peu plus de six ans. A 27 ans, la défenseur Rouge & Bleu s’est imposée comme une pièce maîtresse du vestiaire parisien. En fin de contrat le 30 juin prochain, Ashley Lawrence aurait fait savoir à sa direction qu’elle ne prolongera pas, selon Le Parisien. Après 165 matchs (TCC) et 11 buts, la Canadienne devrait rejoindre Chelsea la saison prochaine, malgré les sollicitations du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de San Diego. Si la joueuse a su s’imposer sur le terrain peu importe le coach en place, nos confrères du Parisien précisent que les relations ne sont pas des meilleures avec Gérard Prêcheur. Un paramètre qui a pu entrer en compte au moment de prendre sa décision de plier bagage.

Le PSG de son côté cherche d’ores et déjà à remplacer Ashley Lawrence. Par le biais du directeur sportif de la section féminine, Angelo Castellazzi, le club de la capitale aurait même « avancé concrètement sur plusieurs pistes« . Cependant, aucun nom n’a filtré pour le moment. L’Italien qui pourrait avoir du travail dans les prochains jours si Gérard Prêcheur prenait la tête de l’Equipe de France Féminine pour le prochain rassemblement au début du mois d’avril, comme l’évoquent les derniers échos de la presse.