Flick : “Au moins aussi efficace demain que le PSG à l’aller”

Alors qu’il avait totalement dominé le match contre le PSG en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich s’était incliné face à une équipe parisienne héroïque et très réaliste (2-3). Demain, pour la manche retour, Hansi Filck veut que son équipe imite son adversaire en se montrant plus réaliste dans le dernier geste, comme il l’a expliqué en conférence de de presse dans des propos relayés par RMC Sport.

Le point sur son groupe

Flick : “Ce n’est pas si facile pour le staff d’avoir autant de joueurs touchés, blessés ou atteints du coronavirus. Goretzka et Lucas Hernandez feront partie du groupe. Tous ceux présents à l’entraînement devraient faire partie du groupe comme Boateng et Coman. Confirmez-vous le forfait de Lewandowski? Oui, je confirme à 100%.”

L’efficacité

Flick : “On doit s’améliorer demain face au but. On va tout donner pour nous qualifier. On reste positif. Dès mercredi malgré la déception du résultat on était tournés vers le retour. On doit être au moins aussi efficace demain que le PSG à l’aller.“

Le PSG

Flick : “C‘est dans la tête de tout le monde mais on doit se concentrer sur notre mission. On doit les pousser à faire des erreurs. On doit bloquer le centre du terrain et faire un bon travail défensif. On doit marquer au moins deux buts. C’est une tâche très difficile mais c’est aussi pour ces matches que l’on aime le foot. On essaiera de créer la surprise demain à Paris. Nous sommes toujours concentrés sur notre job. On serait contents de nous qualifier et déçus en cas d’échec. Nous sommes concentrés sur notre job en Ligue des champions et en Bundesliga.”

Mbappé et Neymar

Flick : “On a joué pour la deuxième fois contre Paris. On essaye de fermer les trajectoires et de l’empêcher d’avoir de la place dans l’axe du terrain. Je suis sûr qu’il aura un jour le Ballon d’Or. Il est super rapide. Il a une super technique. Il marque beaucoup de buts, pour son âge il est très mature. J’aime aussi Neymar qui trouve des solutions en un contre un, c’est extraordinaire avec le ballon.“