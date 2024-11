Hier soir avait lieu la cérémonie du Ballon d’Or. Présente à cette soirée, Natalie Portman a remis le Ballon d’Or féminin à Aitana Bonmati. Interrogée sur son club préféré, l’actrice américaine a répondu le PSG.

Le PSG fait partie des meilleurs clubs européens et du monde depuis plusieurs années. Le club de la capitale possède ses supporters dans le monde entier. Hier soir, la 68e cérémonie du Ballon d’Or a eu lieu. Cette dernière a récompensé Rodri, alors que Vitinha, seul joueur du PSG nommé pour la plus prestigieuse récompense individuelle du football, a terminé 27e. Également présents à la cérémonie, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery ont respectivement terminé quatrième et huitième du prix Kopa, logiquement remporté par Lamine Yamal.

« Nous allons donc souvent voir jouer le PSG »

Nommé pour le titre du meilleur gardien, Gianluigi Donnarumma a lui terminé quatrième du Trophée Yachine. Enfin, Marie-Antoinette Katoto a terminé septième du Ballon d’Or Féminin alors que sa coéquipière au PSG, Grace Geyoro a, elle, été classée en 30e position. Lors de cette cérémonie, l’actrice américaine Natalie Portman a été invitée à remettre le Ballon d’Or féminin à Aitana Bonmati. Interrogé sur son club préféré par Didier Drogba, elle a répondu le PSG. « C‘est un peu difficile à dire, car il y a tellement de joueurs et d’équipes extraordinaires ici, mais nous vivons à Paris et nous allons donc souvent voir jouer le PSG. »

[MàJ]

Si Natalie Portman s’est dressée comme supportrice du PSG, un tennisman s’est aujourd’hui distingué au tournoi Rolex Paris Masters en envoyant un message en faveur du club de la capitale et en chambrant l’OM. En effet, Arthur Fils, après sa victoire (7-6 ; 6-4) face à Marin Cilic a signé la caméra « 3/0 Ici c’est Paris« . Le Français de 20 ans affrontera l’Allemand Jan-Lennard Struff au second tour du Masters 1000 de l’Accor Arena.