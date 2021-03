Marcelo : “On doit profiter de cette instabilité du PSG”

Demain (21h/Canal Plus), le PSG n’aura pas le droit de perdre contre l’Olympique Lyonnais et serait bien inspiré de revenir du Groupama Stadium avec une victoire. Les deux équipes sont à 60 points, Monaco est une unité derrière grâce à sa victoire 4-0 à Saint-Etienne, Lille est trois points devant. Et le LOSC joue Nîmes. Autant dire que le moment est crucial dans la course au titre et la lutte pour le podium de la Ligue 1. Interviewé par L’Equipe, le défenseur de l’OL en fin de contrat Marcelo (33 ans) entend profiter du yo-yo du PSG cette saison.

“Le PSG n’a pas l’habitude de perdre sept matches dans une saison. C’est trop pour cette équipe et on doit profiter de cette instabilité. Le PSG veut gagner la Ligue des champions. Et ce n’est pas la même motivation, c’est plus important que le Championnat. Ce serait un pas important de les battre. Mais Paris, ça reste Paris et c’est un match particulier, vu le contexte en haut du classement”, déclare Marcelo avant d’expliquer comment on défend sur Kylian Mbappé et Neymar. “Comme il va vite, je sais surtout que je dois anticiper avant qu’il ne prenne la balle car ce sera plus facile ensuite. Sinon, tu es mal… Mbappé va plus vite que tous les défenseurs du monde. Il est incroyable. Et Neymar ? C’est un joueur qui a beaucoup de qualité avec le ballon mais c’est différent : tu as besoin d’être proche de lui car il n’aime pas trop ça.”

Dimanche soir, c’est l’équipe-type de l’OL qui est attendu face au PSG : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet – Paqueta, Thiago Mendes, Aouar – Kadewere, Depay (c), Toko Ekambi.