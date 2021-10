La motivation de Neymar est intacte (L’E)

Neymar était absent du match entre le PSG et le RB Leipzig hier soir en Ligue des Champions. Le Brésilien (29 ans) était gêné par ses adducteurs à son retour de sélection et aucun risque n’a été pris avec le numéro 10 parisien. « Ce n’était pas une douleur vive, davantage une lourdeur, un handicap« , indique l’Equipe. Alors que dans le passé, il aurait pu cacher ses douleurs ou bien les minimiser « cette fois, il a suivi l’avis du staff médical, interrompu son entraînement et procédé à de nouveaux examens cliniques. »

En faisant ce choix, il a juste fait l’impasse sur le match contre les Allemands pour éviter de jouer et aggraver sa blessure et se voir éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Ce mercredi, le milieu offensif du PSG était présent au Camp des Loges pour poursuivre son protocole de soins avant de retrouver la course demain ou vendredi. « Il a été aperçu souriant, détendu, plutôt heureux en somme » explique le quotidien sportif. Sa participation au Classico de dimanche soir n’est pas exclue. « Il est même tout à fait envisageable qu’il figure dans le groupe convoqué pour le déplacement en Provence« , conclut l’Equipe.