L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Angers désigné

Samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1), le PSG reçoit Angers pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Le PSG pourrait officiellement devenir champion de France samedi après-midi, au Parc des Princes, avec la réception d’Angers pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour cela, les Parisiens ne doivent pas perdre contre les Angevins. Quelques jours avant cette rencontre, le championnat de France a dévoilé le nom de l’arbitre qui officiera lors de ce match. Il s’agit de Monsieur Marc Bollengier.

Il arbitra les deux équipes pour la troisième fois de la saison

Ce dernier sera assisté par Thomas Luczynski et Yannick Boutry. Pierre Legat officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamed Guenaoui et Stéphane Bré. Monsieur Bellanger a déjà arbitré le PSG à deux reprises, lors de sa victoire contre Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1 (6-0) et de son seizième de finale victorieux de Coupe de France contre Espaly (2-4). Il a également été au sifflet de deux matches d’Angers, sa victoire contre Saint-Etienne lors de (4-2, 9e journée) et sa défaite contre Lyon (0-3, 14e journée). En 19 apparitions cette saison, Marc Bollengier a distribué 72 cartons jaunes, deux cartons rouges et a sifflé neuf penaltys.